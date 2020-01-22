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Врио главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко

Врио главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко - распоряжение.

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Мишустин назначил Ирека Файзуллина первым замглавы Минстроя
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