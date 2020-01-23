Вице-премьер Пермского края Антипина стала и.о. главы правительства региона

ТАСС, 23 января. Вице-премьер Пермского края Ольга Антипина назначена на должность исполняющего обязанности председателя правительства региона, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Краевое правительство ранее возглавлял губернатор Максим Решетников. 21 января он был утвержден Указом президента на должность министра экономического развития России.

"Обязанности председателя правительства Пермского края с 21 января возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину. Соответствующее распоряжение было подписано Максимом Решетниковым. По словам Ольги Антипиной, правительство продолжает работать в прежнем составе и в прежнем режиме", - говорится в сообщении.