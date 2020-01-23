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Экономический форум в Давосе – 2020

Глава "Новатэка" назвал Мишустина грамотным человеком, умеющим принимать верные решения

Леонид Михельсон отметил, что на должности главы ФНС Михаил Мишустин всегда умел услышать человека и не тянул при решении вопросов

ДАВОС /ШВЕЙЦАРИЯ/, 23 января. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон высоко оценил работу нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина, когда он занимал должность главы ФНС. Он всегда находил правильные решения, которые не затягивались, рассказал Михельсон журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"С Михаилом Владимировичем по работе (когда он возглавлял ФНС - прим. ТАСС) сталкивался, очень конкретный, очень грамотный человек, умеющий принимать правильные решения", - сказал он.

"Я все время был им услышан, и мы все время находили правильные решения. Что очень важно, они не затягивались", - добавил Михельсон.

Правительство РФ Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета министров во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр, 15 прежних членов правительства в его состав не вошли.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМихельсон, Леонид ВикторовичЭкономический форум в Давосе – 2020
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