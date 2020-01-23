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Предложения по изменениям в Конституции

Жириновский предложил называть замглавы Совбеза вице-президентом

Лидер ЛДПР сообщил, что фракция поддержит в первом чтении законопроект об изменениях в Конституции и настаивает на закреплении в основном законе "роли русского народа", а также делении страны исключительно по территориальному признаку

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг сообщил, что фракция поддержит в первом чтении законопроект об изменениях в Конституции, предложив при этом именовать зампредседателя Совета безопасности РФ вице-президентом.

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"Сейчас мы поддержим все поправки, которые вносятся", - сказал политик.

При этом либерал-демократы настаивают еще на ряде изменений в основном законе. "Должность зампредседателя Совета безопасности РФ лучше назвать как во всем мире: вице-президент страны, второй человек в стране. И пусть он также курирует силовой блок", - указал Жириновский.

Он вновь заявил, что ЛДПР настаивает на закреплении в Конституции "роли русского народа", а также делении страны исключительно по территориальному признаку. Кроме того, политик считает, что ни одна партия на парламентских выборах не должна получать более 40% мандатов. "Тогда всегда будут парламентская коалиция и коалиционное правительство", - заключил Жириновский.

Госдума в четверг в первом чтении рассмотрит законопроект президента РФ Владимира Путина о поправке к Конституции РФ.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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