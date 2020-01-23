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Предложения по изменениям в Конституции

КПРФ подготовила 10 поправок к законопроекту об изменениях в Конституции

Лидер партии Геннадий Зюганов отметил, что в целом "это косметический ремонт Основного закона, который не решает главных задач"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Фракция КПРФ в Госдуме подготовила 10 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

"В целом это косметический ремонт [Конституции], который не решает главных задач. Поэтому наша команда подготовила уже 10 дополнительных поправок, которые касаются практически всего", - сказал он журналистам в четверг.

В свою очередь первый замруководителя фракции Николай Коломейцев заявил о 12 поправках от коммунистов.

В понедельник в Госдуму был внесен президентский проект закона о поправке к Конституции. В него вошли все предложения, озвученные главой государства 15 января в послании Федеральному собранию. В четверг Госдума рассмотрит документ в первом чтении.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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