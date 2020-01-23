В Ижевске сократится количество депутатов городской думы

ИЖЕВСК, 23 января. /ТАСС/. Количество депутатов в городской думе Ижевска сократится с 42 до 35 человек, 25 депутатов на предстоящих осенних выборах будут избирать по одномандатным избирательным округам, еще десять - по партийным спискам. За внесение соответствующих правок в устав муниципалитета в четверг проголосовали сами депутаты.

Сейчас дума состоит из 42 депутатов, избираемых гражданами на муниципальных выборах сроком на пять лет по смешанной избирательной системе: 21 депутат избирается по партийным спискам и 21 - по одномандатным округам. После изменений количество одномандатных округов будет увеличено до 25, в них будет избираться по одному депутату. Еще десять членов гордумы будут избираться по партийным спискам. 35 депутатов - это минимальное количество, установленное федеральным законодательством для городов с численностью населения свыше 500 тыс. человек.

"Мы брали пример, в том числе, с других городов <...> Несмотря на то, что некоторые города больше нас, депутатов там меньше. Мы считаем, что 35 депутатов смогут также достойно представлять своих избирателей, тем более мы увеличиваем одномандатные округа. На мой взгляд, это ключевая вещь, потому что люди голосуют за конкретного человека, который к ним пришел, поговорил, и кого они действительно готовый поддержать", - сказал журналистам спикер гордумы Олег Гарин.

В ходе открытого голосования за соответствующий блок правок проголосовали 28 депутатов, еще восемь - против, двое воздержались. "Не численность - ключевая вещь, а ключевая вещь, на наш взгляд, это увеличение доли одномандатных округов и одномандатников - людей, которые действительно работают в полях", - прокомментировал решение депутатов глава города Олег Бекмеметьев. Ближайшие выборы в гордуму Ижевска пройдут осенью 2020 года в единый день голосования.