Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции, предусматривающий в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Изменения вносятся в главы конституции с третью по восьмую и затрагивают 22 статьи. Первая, вторая и девятая главы меняться не будут.

Законопроект был принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата. "В первом чтении решение принято", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению, которое может состояться уже в середине февраля. Помимо непосредственно субъектов законодательной инициативы, предложения по поправкам будет собирать созданная указом президента рабочая группа, в которую вошли законодатели, общественные деятели, эксперты. Профильный думский комитет по госстроительству и законодательству установил для приема поправок срок в 15 дней с момента принятия инициативы в первом чтении.

В основном чтении президентский проект закона предлагается рассмотреть на пленарном заседании 11 февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин перед голосованием по документу. "Нам крайне важно продолжить начатую работу в рамках комитета, фракций, чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения законопроекта во втором чтении", - сказал спикер.

В основу законопроекта легли тезисы, изложенные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

В новость были внесены изменения (12:13 мск) — добавлена информация по тексту.