Экс-министр Северного Кавказа отметил хорошее развитие округа за время работы министерства

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Сергей Чеботарев, возглавлявший ранее Министерство РФ по делам Северного Кавказа, отметил хорошие темпы развития округа, позитивные изменения в социально-экономическом состоянии регионов и совместную с главами работу. Обращение опубликовала пресс-служба Минкавказа.

Во вторник президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Министерство экономического развития РФ назначено правопреемником Минкавказа, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.

"Сплоченная команда <…> проделала большую работу за время существования Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. За этот период макрорегион заметно преобразился: построены десятки социальных и инфраструктурных объектов - школы, детские сады, больницы, спортивные объекты", - цитирует пресс-служба Чеботарева.

Также экс-министр отметил открытие масштабного выставочного центра в Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край) в 2019 году, создание новых предприятий, садов, развитие курортов и создание новых рабочих мест.

"Этот непростой, но интересный и, главное, результативный путь мы прошли вместе, плечом к плечу, сообща решая самые сложные вопросы, делая все возможное для благополучия жителей Северного Кавказа. Еще раз искренне говорю всем вам спасибо за работу, за личный вклад каждого из вас", - приводятся в обращении слова Чеботарева.

Министерство РФ по делам Северного Кавказа было создано согласно указу главы государства от 12 мая 2014 года. Центральный аппарат ведомства состоял из 7 департаментов по основным направлениям деятельности. Минкавказ был федеральным органом исполнительной власти, в задачи которого входили выработка и реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, а также координация деятельности по реализации в регионе государственных программ.