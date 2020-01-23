Госдума приняла закон о введении должности зампредседателя Совбеза

В частности, "предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно поправкам в закон "О безопасности", заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда также определяются главой государства. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

"Принятый сегодня закон будет способствовать развитию государственных институтов в сфере обеспечения безопасности в целом и Совета безопасности как конституционного органа в частности", - заявил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он отметил, что в законе реализуются конституционные полномочия президента России по формированию Совета безопасности РФ и руководству им.

Пискарев подчеркнул, что законом вводится "обязанность заместителя председателя Совета безопасности сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта, что полностью соответствует требованиям Конституции и антикоррупционного законодательства".

Указ главы государства

16 января президент Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности". Как в понедельник отметил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, у парламентариев нет никаких оснований затягивать рассмотрение инициативы.

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. Правовую основу деятельности Совета безопасности составляют Конституция РФ, федеральный закон "О безопасности", а также положение о Совете безопасности, утвержденное указом президента РФ Владимира Путина от 6 мая 2011 года.