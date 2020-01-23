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Предложения по изменениям в Конституции

Володин раскритиковал депутатов, опоздавших на обсуждение поправки к Конституции

Спикер Госдумы подчеркнул, что речь идет именно об ответственности

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг подверг резкой критике депутатов, которые не пришли к началу заседания, в ходе которого в первом чтении обсуждался президентский законопроект о поправке к Конституции РФ.

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Ряд депутатов от фракции КПРФ перед голосованием попросили зафиксировать в стенограмме, что на тот момент они уже были в зале. "Неслучайно говорил. Вот в начале заседания многих не было", - ответил на это Володин. Между ним и коммунистами началась короткая, но оживленная дискуссия.

Володин указал на то, что еще в начале заседания отметил присутствие в зале руководителей всех политических фракций: Сергея Неверова ("Единая Россия"), Геннадия Зюганова (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР) и Сергея Миронова ("Справедливая Россия").

"Но некоторые приходят на полчаса позже, на час позже. Коллеги, отсюда и вопросы. Мы говорим о полномочиях будущего парламента, который будет решать судьбу страны, министров утверждать, вице-премьеров, а на работу приходят с опозданием на полчаса, на час", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что речь идет именно об ответственности. Он также попросил продемонстрировать фотографию зала, сделанную в самом начале заседания, чтобы было видно, кто из депутатов не явился вовремя.

Законопроект о внесении изменений в Конституцию был принят в четверг в первом чтении. Он, в частности, предусматривает расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, которые получают право утверждать премьер-министра и правительство.

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Володин, Вячеслав ВикторовичНеверов, Сергей ИвановичЗюганов, Геннадий АндреевичЖириновский, Владимир ВольфовичМиронов, Сергей МихайловичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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