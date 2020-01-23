Путин отметил усилия Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что в России ценят усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне.

"Для меня, для моих коллег очень важно сегодня быть в Израиле. Мы видим ваши усилия, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войне", - сказал он.

Путин поблагодарил своего собеседника за приглашение посетить Израиль. Он напомнил, что Красная армия не только освободила Освенцим, но и внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом. "Советский народ, русский народ очень пострадал во время этой войны. Говоря о трагедии Холокоста, президент РФ добавил, что 40% убитых и замученных евреев были из Советского Союза. "Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия, - сказал Путин. - Спасибо вам большое за возможность быть здесь вместе с вами в Израиле".

Путин также призвал противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, где бы они ни происходили.

"Нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это не происходило и от кого бы это не исходило", - сказал президент РФ.

Обращаясь к своему собеседнику, Путин обратил внимание на его высказывание о том, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. "К сожалению, мы знаем это. Это заканчивается Освенцимом", - констатировал российский лидер.