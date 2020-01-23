Володин заявил, что разговоры о досрочных выборах в Госдуму не имеют под собой оснований

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что разговоры о досрочных выборах в нижнюю палату парламента не имеют под собой оснований, эта тема была "привнесена в повестку" зарубежными СМИ.

"У нас эта тема никогда не обсуждалась, не обсуждается и привнесена в повестку зарубежным информационным агентством Bloomberg", - сказал спикер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов после принятия в первом чтении президентского законопроекта о поправке к конституции. "А часть наших российских журналистов поплыли по течению, следуя моде, как будто иностранные агентства знают больше, чем вы знаете", - отметил он.

"Поэтому не подвергайтесь тому, что может привести к фейковым новостям, а потом за них нужно будет краснеть, тем более за них сейчас ответственность введена", - предупредил Володин.

22 января председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия изучит публикации ряда зарубежных СМИ с лживыми сценариями предстоящих перемен в органах власти РФ. До этого Володин называл публикацию Bloomberg вмешательством в российские избирательные процессы.

17 января американское новостное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник, близкий к партии "Единая Россия", говорится о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России. При этом в статье приводится мнение Володина о нереалистичности такого сценария.

В новость были внесены изменения (13:04 мск) — добавлена информация после второго абзаца.