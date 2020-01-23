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Ростовский губернатор заявил о готовности продолжить работу во главе региона

Василий Голубев также опроверг появлявшуюся в Telegram-каналах информацию о своем возможном уходе с поста ради работы в правительстве России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев готов идти на новый губернаторский срок при условии доверия главы государства и поддержке населения. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в четверг.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о возможной скорой отставке Голубева, который может перейти на работу в федеральное правительство.

"Никаких предложений [занять какой-либо пост в правительства РФ] не поступало. Что касается отставки: если президент окажет доверие и люди поддержат, готов продолжать работу", - сказал Голубев.

Голубев возглавляет Ростовскую область почти десять лет - в мае 2010 года он сменил на этом посту Владимира Чуба, руководившего регионом с 1991 года. В 2015 году на прямых губернаторских выборах Голубев был переизбран на второй срок, набрав 78,2 % голосов избирателей. Срок его полномочий истекает в 2020 году.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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