В СФ считают, что юридический и управленческий опыт Фалькова поможет ему на новом посту

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Управленческий и юридический опыт нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова будет способствовать его успешной работе на новой должности, в частности положительно скажется на взаимодействии министерства с законодателями. Такое мнение высказал в четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Не могу не отметить, что Валерий Викторович по специальности юрист, известный специалист в области конституционного права, инициатор проекта правового просвещения граждан "Открытая школа права", депутат Тюменской областной думы. Уверен, что его управленческий и юридический опыт будет способствовать успешной деятельности на посту министра, положительно отразится на нормотворческой деятельности ведомства и будет способствовать успешному взаимодействию исполнительной и законодательной властей", - сказал Клишас ТАСС.

Он подчеркнул, что Фальков имеет серьезный опыт управления Тюменским государственным университетом, является участником проекта "5-100", направленном на адаптацию российских университетов к мировым стандартам.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая выразила надежду, что с приходом Фалькова на должность министра образования и науки будут возрождены ликвидированные после разделения двух министерств ресурсные центры. В качестве примера она привела Федеральный ресурсный учебно-методический центр по оказанию комплексной помощи детям с нарушениями зрения, "который успешно функционировал на базе кафедры тифлопедагогика университета имени Герцена и школы для слепых имени Грота в Санкт-Петербурге".

Гурцкая также отметила, что хорошо знает нового министра образования как неравнодушного человека. "Не менее ценно то, что он человек большой души, который создал в вузе подлинную безбарьерную среду. На базе Тюменского государственного университета мы проводили межрегиональный отбор фестиваля "Белая трость" Уральского федерального округа, в котором приняли участие незрячие и слабовидящие дети из разных субъектов России. Была потрясающая атмосфера, которую создали неравнодушные преподаватели и студенты", - рассказала она.

Президент РФ Владимир Путин назначил во вторник министром науки и высшего образования ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова, во главе ведомства он сменил Михаила Котюкова.