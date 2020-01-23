Кандидатами на пост главы Оренбурга стали 13 человек

ОРЕНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Оренбурга завершила в четверг прием документов от претендентов на пост мэра, сообщила пресс-служба Оренбургского городского совета.

"Сегодня возможностью сдать документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Оренбурга воспользовались трое: это финансовый директор юридической фирмы, шоумен Назим Абдурагимович Эмирагаев, военный пенсионер Андрей Анатольевич Приказчиков (оба уже участвовали в конкурсе в 2018 году) и замначальника отдела координации деятельности по управлению жилищным фондом управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Татьяна Владимировна Киселева-Овинова. Таковы результаты финального дня приема документов. Таким образом, всего приняты заявки на участие в конкурсе у 13 желающих", - говорится в сообщении.

Документы для участия в конкурсе ранее подали первый замглавы Оренбурга Владимир Ильиных, руководитель компании "Сервис-электромонтаж" Константин Расейкин, председатель правления садового общества Сергей Столпак, мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Кальнишевский, технический директор ООО "Стройгазмонтаж" Юрий Богатов, начальник отдела по кадровым и правовым вопросам администрации Южного округа Сергей Новокрещенов, юрисконсульт Александр Ивлев, глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев, пенсионер, бывший работник ООО "Газпром переработка" Игорь Прыскалов, военный пенсионер Сергей Стешин.

В декабре 2019 года мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин покинул пост по собственному желанию, который занимал с 20 декабря 2018 года, а позднее был назначен вице-губернатором Оренбургской области. Сейчас городом временно руководит Ильиных. Новый мэр будет избран по конкурсу, на этот пост могут претендовать граждане РФ старше 21 года, имеющие высшее образование и опыт управленческой работы. Прием заявок начался 13 января и продлился до 23 января включительно.

Собеседование с кандидатами назначено на 30 января, каждому из них предстоит защитить свою пятилетнюю программу развития города. Затем конкурсная комиссия из десяти человек предложит не менее двух кандидатур для назначения. Окончательное решение примут депутаты Оренбурга.