Эксперты назвали 10 уроков Путина для будущих политических лидеров России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские политологи Олег Матвейчев, Павел Данилин и Алексей Мартынов в ходе пресс-конференции в ТАСС в четверг презентовали доклад "Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина". В своем исследовании эксперты в том числе обозначили миссию президента РФ, а также 10 уроков для политических лидеров будущего.

"Если выразить миссию Путина в одном-единственном предложении, то звучать оно будет так: "Сделать Россию снова великой!". На достижение этой цели была направлена вся его многолетняя работа на высших постах государственной власти страны", - отмечается в докладе.

По мнению авторов исследования, "каждый шаг президента был обоснован его личной философией политического лидерства, позволяющей ему уверенно отвечать на все новые вызовы и эффективно действовать в постоянно меняющихся условиях". "На протяжении доклада мы неоднократно обращались к тем или иным элементам его [Путина] философии. Собранные в единый нарратив, они могут послужить ценным уроком для политических лидеров будущего", - говорится в документе.

Уроки президента

Авторы подчеркнули, что первым уроком от Путина является "следование пути мягкости". "Никогда не идти напролом, побеждать грубую силу мягкостью, избегать прямого противодействия агрессии, обращать мощь соперника себе на пользу, уметь уступать во имя будущей победы. Внешняя политика России 2000-2003 годов осуществлялась в полном соответствии с этими принципами. Путин легко находил общий язык с лидерами Запада, не претендуя до поры на лидирующее место России в мире", - считают авторы доклада.

Вторым и третьими уроками в исследовании обозначено умение президента "чередовать интенсификацию усилий с послаблением, передышкой", а также "следовать естественному ходу вещей". "Принцип маятника Путин использовал во внутренней политике, характеризовавшейся постоянной сменой периодов то жесткого административного управления, то ослабления гаек… Дело власти - поддерживать внутреннее равновесие в государстве, рассматриваемом как сложная система, нивелировать факторы, нарушающие баланс, вовремя создавать нужные противовесы, реагируя на меняющуюся повестку дня. Гомеостатический тип управления должен превалировать над плановым", - говорится в документе.

Четвертым и пятым уроками политологи называют умение "не создавать умозрительных доктрин" и "владеть информацией". "Идеология - это лишь инструмент. В государстве важны и нужны и правые, и левые, и центристские силы. Находясь между собой в живой дискуссии, а то и в активном противостоянии, они удерживают систему в динамическом равновесии, оберегают общество от скатывания в одну из крайностей", - считают эксперты.

Среди остальных уроков, по мнению политологов, - умение президента "всегда иметь запас на черный день", "не афишировать проблемы", "не посвящать посторонних в свои планы", "делегировать свои задачи врагам" и "работать с дальним прицелом".

Результат работы

Эксперты подчеркнули, что все эти принципы Путин неуклонно воплощал на протяжении всей своей деятельности на высших постах. "Не создавая масштабных идеологических конструкций, не формулируя абстрактных национальных идей, заложником которых так легко стать (все самые страшные вещи совершались во имя тех или иных больших идей), он делал свою работу, не позволяя себе ни на секунду слабости", - отметили авторы доклада.

По их мнению, многие результаты работы президента стали заметны сразу, в частности, "рост благосостояния граждан, восстановление производства, кратное снижение потребления алкоголя, рост продолжительности жизни, возрождение патриотизма, успехи российских школьников и студентов на международных олимпиадах, рост военной мощи".

"Эти результаты видны уже сейчас, но многое реализуется и будет оценено с высоты грядущих времен. Работа Путина направлена в будущее, обеспечивает то, что будет строиться, чем будет жить Россия в ближайшие десятилетия, и, может быть, подлинная оценка его деятельности - удел следующих поколений", - говорится в докладе.