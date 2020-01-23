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Возвращение России в ПАСЕ
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РФ предложит ПАСЕ осудить попытки пересмотра истории Второй мировой войны

Как сообщил глава российской делегации в ассамблеи, Россия также поставит вопрос о нарушении Украиной прав русскоязычного населения на образование

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российская делегация в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) представит проект декларации, осуждающей разрушение памятников советским солдатам и попытки пересмотра истории Второй мировой войны. Об этом в четверг заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, говоря о планах парламентариев РФ на грядущую сессию ПАСЕ.

"Мы планируем предложить нашим коллегам - парламентариям стран Европы - принять декларацию, в которой осудить попытки разрушения воинских захоронений и мемориалов победителей, которое сейчас происходит в некоторых странах Восточной Европы, попытки пересмотра истории и попытки поставить под сомнение, что Вторую мировую войну выиграл СССР вместе с союзниками", - сказал Толстой.

Он также сообщил, что делегация РФ в ходе зимней сессии поставит вопрос о нарушении Украиной прав русскоязычного населения на образование.

"Делегация поставит вопрос о нарушении базовых принципов Совета Европы со стороны Украины в отношении русского языка на Украине. Мы считаем, что 20 млн наших соотечественников имеют право и должны иметь возможность обучаться и разговаривать на русском языке, никакие ссылки на то, что есть языки ЕС и есть язык украинский, а других языков нет, они в Совете Европы не пройдут", - сказал Толстой. "Нас поддерживают целый ряд делегаций, которые также считают, что закон об образовании и ряд других языковых решений, которые были приняты на Украине в последнее время, носят дискриминационный характер в отношении части населения этой страны", - добавил парламентарий.

Теги
УкраинаРоссияТолстой, Петр ОлеговичВозвращение России в ПАСЕ
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