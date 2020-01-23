"Единая Россия" и оппозиция в Госдуме консолидированно поддержали поправки к Конституции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Руководители всех четырех фракций Госдумы на пленарном заседании в четверг консолидированно выступили в поддержку принятия в первом чтении законопроекта о поправке к Конституции, внесенного президентом Владимиром Путиным.

При этом в ходе дискуссии лидеры оппозиции предложили дополнить основной закон рядом положений, затрагивающих те его статьи, изменение которых выходит за рамки инициативы главы государства. С их стороны также вновь прозвучали, в частности, идеи по поводу корректировки избирательного и налогового законодательства, не имеющие отношение к президентскому законопроекту.

Ответственность парламента

"Поправки в Конституцию, касающиеся парламента, повышают его ответственность, потому что за словом "полномочия" нужно, прежде всего, видеть ответственность перед нашими гражданами", - заявил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Каждый министр (кроме силового блока - прим. ТАСС) будет утверждаться Госдумой, - продолжил он. - Это значит, что по каждому направлению (а здесь и социальный блок, и экономический, и здравоохранение, и сельское хозяйство) кандидаты должны будут обозначить свою позицию по принципиальным для депутатов вопросам". "И, отдавая свой голос за или против, депутат должен исходить из интересов страны и граждан РФ, которых он представляет в Госдуме", - считает политик.

Он также подчеркнул важность поправки, касающейся полномочий Совета Федерации как органа, представляющего исполнительную и законодательную власть регионов. Согласно изменениям, в частности, прокуроры субъектов РФ будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. "Это должность человека, который ответственен за соблюдение прав граждан, отечественного законодательства и, в первую очередь, Конституции РФ в конкретном регионе", - напомнил вице-спикер.

Неверов также высказал мнение, что "самое важное и самое близкое, понятное людям, - это социальный блок поправок", поскольку это "то, что касается каждого ежедневно и дает уверенность в завтрашнем дне". "Наша страна проделала огромный путь становления с момента принятия Конституции РФ. Главное всегда должно остаться незыблемым - это права и свободы граждан, которые должны исполняться неукоснительно. И теперь в эти права граждан (и в то же время в обязанности государства) добавляются конкретные социальные гарантии", - отметил он.

Статус русского народа

По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, принятые президентом решения - отклик на запрос трудящихся. "Шестой год они нищают... Надо принимать экстренные меры, поэтому мы отставку правительства, назначение нового [кабмина], изменения в Конституцию рассматриваем как единый пакет, они должны вытекать один из другого", - добавил он.

Политик отметил, что фракция поддерживает президентскую поправку, но обеспокоена рядом других актуальных проблем.

"Каким образом мы будем гарантировать выполнение статьи 55 о том, что нельзя ухудшать положение граждан, когда оно продолжает резко ухудшаться? Нам надо преодолеть либерально-космополитический финансово-экономический подход к этой проблеме", - отметил он. Глава фракции критически высказался о действующей налоговой политике, напомнив о предложениях КПРФ ввести прогрессивную шкалу налогов, отменить изменения пенсионной системы. "У нас нет промышленной политики, а аграрную, которую предложили, некому сегодня реализовывать", - добавил Зюганов.

Парламентарий также предложил закрепить в Конституции статус русского народа как государствообразующего. "Слова "русский" во всей Конституции нет, мы должны определить порядок, потому что с исчезновением русских разваливаются наши гигантские просторы", - считает он.

"Надо помнить, что конституции живут при одном условии - если власть опирается на основной закон, служит народу и государству. Если она служит своему стулу, своему карману, они не живут", - заявил Зюганов. По мнению лидера коммунистов, "лучшей в мире" остается брежневская Конституция СССР 1977 года, "но те, кто предал советскую власть, выкинули эту Конституцию". "Текущую придется нам всем капитально ремонтировать", - заключил он.

ЛДПР против запрета на государственную идеологию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ранее уже заявивший о намерении депутатов его фракции поддержать президентский законопроект, отдельно выделил исключение из основного закона слова "подряд" в статье и президентских сроках. "Теперь убираем, слава Богу", - сказал он.

При этом, убежден он, решение всех вопросов в стране будет тормозиться, пока депутаты "законодательно не предотвратят доминирования одной партии". "Нет ни одной страны в мире, где одна партия имела бы 70% депутатских мест", - указал Жириновский, вновь предложив разрешить партиям получать не более 40% мандатов на парламентских выборах. Одновременно с этим он подчеркнул, что либерал-демократы выступают против установления парламентской республики в России.

Кроме того, лидер ЛДПР подверг критике выборы по одномандатным округам. "Это сепаратизм, - утверждал он. - Выборы лучше по партийным спискам". Он также призвал исключить из Конституции запрет на государственную идеологию. "Не надо слова "запрет". Но и вводить не надо", - считает Жириновский.

Главное - социальные поправки

В свою очередь лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил, что среди предлагаемых президентом изменений в Конституцию самым важным является социальный блок поправок.

"Это те его [Путина] предложения, которые касаются необходимости того, чтобы МРОТ никогда не был бы меньше прожиточного минимума... Мы с вами видим, что конституционная норма возникнет - обязательная индексация пособий и пенсий. Кстати, здесь не могу не сказать, что, когда речь идет о регулярной индексации, наверное, имеет смысл, чтобы они были ежегодными, регулярность у нас может быть не привязана к календарным годам", - сказал Миронов.

Он выразил уверенность, что в результате этих поправок и в результате работы обновленного правительства уже в 2020 году можно будет увидеть конкретные результаты, которые приведут к уменьшению социального неравенства и снижению уровня бедности. "Мы увидим и индексации пенсий и пособий. Мы увидим реализацию принципов всеобщности, справедливости и солидарности при пенсионном обеспечении. Но и, конечно, мы увидим, безусловно, доведение МРОТ до прожиточного минимума", - отметил лидер справороссов.

Он также подчеркнул "необходимость конституционного закрепления национализации элит, чтобы ни у кого не было искушения иметь так называемый запасной аэродром". "Если ты служишь Родине - нашей прекрасной России, то не должно быть ни двойного гражданства, ни какого-либо вида на жительство", - добавил Миронов.