{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Возвращение России в ПАСЕ
Обновлено 

Слуцкий: делегация РФ готова к попыткам оспорить ее полномочия на зимней сессии ПАСЕ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) готова к попыткам так называемой группы "Балтик плюс" оспорить ее полномочия на зимней сессии ассамблеи. Об этом заявил в четверг на брифинге в преддверии сессии председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы ожидаем, что коллеги из так называемой группы "Балтик плюс" (она практически для этого и была создана, чтобы нам противодействовать, нашими хроническими оппонентами) будут пытаться опротестовать полномочия российской делегации", - сказал депутат. "Считаю без лишней патетики, что мы по сегодняшнему раскладу сил в ПАСЕ и нашего видения всех политических групп преодолеем подобные попытки, думаю, со значительным перевесом", - добавил он.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВозвращение России в ПАСЕ
Реклама на ТАСС
Голикова поблагодарила Топилина за качественную работу в сложных условиях
Он занимал должность министра труда и социальной защиты, теперь занял пост председателя правления Пенсионного фонда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС