Слуцкий: делегация РФ готова к попыткам оспорить ее полномочия на зимней сессии ПАСЕ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) готова к попыткам так называемой группы "Балтик плюс" оспорить ее полномочия на зимней сессии ассамблеи. Об этом заявил в четверг на брифинге в преддверии сессии председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы ожидаем, что коллеги из так называемой группы "Балтик плюс" (она практически для этого и была создана, чтобы нам противодействовать, нашими хроническими оппонентами) будут пытаться опротестовать полномочия российской делегации", - сказал депутат. "Считаю без лишней патетики, что мы по сегодняшнему раскладу сил в ПАСЕ и нашего видения всех политических групп преодолеем подобные попытки, думаю, со значительным перевесом", - добавил он.