Голикова поблагодарила Топилина за качественную работу в сложных условиях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поблагодарила Максима Топилина за качественную работу в сложных условиях на посту министра труда и социальной защиты. Нацпроект "Демография", запуск которого прошел под его руководством, является лучшим по исполнению, заявила она, выступая на представлении нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу министерства.

"Я бы хотела поблагодарить Максима Анатольевича Топилина за большую работу, за все восемь лет, которые он возглавлял министерство, в очень сложных условиях иногда, по очень сложным направлениям очень качественно отстаивал и позицию министерства, и позицию правительства. Вместе с коллективом проделал огромную работу по становлению нацпроекта "Демография", который сложный и комплексный. С точки зрения исполнения [нацпроект] "Демография" является самым успешным", - сказала она.

В свою очередь Топилин поблагодарил коллектив за плодотворную работу. "Я очень благодарен всем моим коллегам - заместителям и директорам департаментов за то, что они на протяжении всех этих лет реализовали достаточно большое количество законопроектов, в том числе изменения в пенсионной системе, изменения для инвалидов, изменения в системах оплаты труда", - сказал он.