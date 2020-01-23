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Путин предложил провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН

Речь идет о России, Китае, США, Франции и Великобритании

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам.

"Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир", - заявил глава российского государства на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". На его взгляд, "пример могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации". Путин сообщил об обсуждении такой идеи с некоторыми коллегами и уже последовавшей положительной реакции.

Российский лидер предложил "провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАВеликобританияРоссияКитайФранция
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