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Захарова: соглашение между США и талибами ускорит запуск межафганского мирного процесса

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что ситуация в Афганистане остается напряженной

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия исходит из того, что скорейшее заключение соглашения между США и талибами откроет путь для запуска межафганского мирного процесса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что ситуация в Афганистане остается напряженной, движение "Талибан" (запрещено в РФ) контролирует не менее половины страны, на этом фоне наращивает свою активность запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Россию, подчеркнула дипломат, тревожит последовательное формирование плацдарма ИГ на севере Афганистана, нацеленного на дестабилизацию обстановки в соседних государствах Центральной Азии.

"Наглядным примером этих намерений стало недавнее нападение игиловцев (ИГИЛ - прежнее название ИГ) на погранзаставу в Таджикистане. Мы видим также, что после заявления официального Кабула о ликвидации очага ИГИЛ на востоке страны игиловцы вновь поднимают там голову. Так что угроза экстремизма, терроризма и связанного с ними наркотрафика, исходящая с афганской территории, сохраняет свою актуальность", - констатировала Захарова.

"В такой ситуации российская сторона приветствует возобновление переговоров между США и движением талибов в Катаре после возникшей в декабре прошлого года паузы. Мы считаем, что скорейшее заключение американо-талибского соглашения откроет путь к запуску межафганского мирного процесса. И для этого, как мы полагаем, сейчас имеются все необходимые предпосылки", - указала она.

Дипломат добавила, что Россия считает необоснованными обвинения Ирана со стороны США в поддержке радикальных элементов в Афганистане. "Мы не считаем, что они [обвинения] способствуют созданию конструктивной атмосферы для достижения устойчивого урегулирования в Афганистане", - заявила Захарова.

17 января официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что представители США и движения "Талибан" обсуждают детали подписания совместного соглашения.

Теги
АфганистанСШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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