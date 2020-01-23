МИД РФ рекомендует учитывать вспышку коронавируса в Ухане при совершении поездок

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует россиянам учитывать ситуацию со вспышкой коронавируса в китайском Ухане при совершении зарубежных поездок и принимать необходимые меры предосторожности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы со своей стороны рекомендуем российским гражданам учитывать складывающуюся ситуацию при планировании и совершении зарубежных поездок. Поступили соответствующие сообщения о единичных случаях инфицирования в США, Южной Корее, Японии и Таиланде, - сказала она. - [Рекомендуем] принимать активные меры санитарной предосторожности, соблюдать правила личной гигиены и следить за информацией, которую мы регулярно и оперативно размещаем в интернет-ресурсах Министерства иностранных дел России".

"А также пользоваться мобильным приложением "Зарубежный помощник", которое доступно для скачивания на любых платформах", - добавила дипломат.

Захарова отметила, что посольство России в Пекине, в чей консульский округ входит провинция Хубэй (административный центр - город Ухань), запросило информацию о российских гражданах, которые находятся там на данный момент.