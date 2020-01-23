Захарова заявила, что большинство рабочих из КНДР уже покинуло Россию

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Около тысячи граждан Северной Кореи, которые ранее работали в России, готовятся вскоре покинуть российскую территорию в соответствии с решениями Совбеза ООН. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"РФ неукоснительно выполняет обязательства, которые предусмотрены действующим в отношении КНДР международным санкционным режимом, в том числе резолюцией Совета Безопасности ООН 2397, пункт 8. Он требует репатриировать до 22 декабря 2019 года всех северокорейских граждан, которые получают доход в соответствующей юрисдикции", - сказала она.

"Большинство северокорейских рабочих уже покинуло нашу страну. Оставшиеся же - это около тысячи человек - фактически таковыми больше не являются, поскольку срок действия выданных им разрешений на работу истек, и они не получают доход в России", - добавила Захарова.

Как отметила дипломат, северокорейская сторона принимает меры по организации выезда своих граждан. "Из-за объективных трудностей отправить всех до 22 декабря не получилось. Авиасообщение с Россией обслуживает только одна северокорейская авиакомпания. Она выполняет не более двух рейсов в неделю. Возможности железнодорожного транспорта также ограничены", - пояснила официальный представитель МИД.