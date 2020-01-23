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Путин и Пенс обменялись рукопожатием на форуме в Иерусалиме

Президент РФ и вице-президент США присутствуют на форуме памяти жертв Холокоста

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майкл Пенс поприветствовали друг друга на проходящем в Иерусалиме в четверг форуме памяти жертв Холокоста.

Главы делегаций крупнейших стран, в том числе Путин и Пенс, занимают места в первом ряду зала, где проходит форум. Вице-президент США, закончив свое выступление с трибуны, вернулся к своему креслу, попутно приветствуя зарубежных коллег - президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и других. Также он обменялся рукопожатием с российским лидером.

С президентом и премьером Израиля у Путина состоялись отдельные встречи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияИзраильРивлин, РеувенПенс, Майкл (Майк)
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