Путин и Пенс обменялись рукопожатием на форуме в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майкл Пенс поприветствовали друг друга на проходящем в Иерусалиме в четверг форуме памяти жертв Холокоста.

Главы делегаций крупнейших стран, в том числе Путин и Пенс, занимают места в первом ряду зала, где проходит форум. Вице-президент США, закончив свое выступление с трибуны, вернулся к своему креслу, попутно приветствуя зарубежных коллег - президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и других. Также он обменялся рукопожатием с российским лидером.

С президентом и премьером Израиля у Путина состоялись отдельные встречи.