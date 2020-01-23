Толстой заявил, что ПАСЕ обсудит механизм реагирования на нарушения устава СЕ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на стартующей 27 января зимней сессии обсудит разрабатываемый механизм реагирования на уставные нарушения стран - членов Совета Европы. Об этом сообщил на брифинге в преддверии сессии глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"В ПАСЕ будет вынесен принципиальный для России и вообще для существования Совета Европы вопрос о новом так называемом трехстороннем механизме по преодолению кризисных ситуаций, - информировал он. - Он основывается на том, что в отношении страны, нарушившей базовые принципы Совета Европы, могут быть приняты те или иные меры по инициативе либо ПАСЕ, либо Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), либо генерального секретаря организации".

Толстой подчеркнул, что для такой процедуры "необходимо повышение кворума". "Такая процедура должна носить исключительный характер, так как задача Совета Европы не в том, чтобы кого-то наказывать, а в том, чтобы выстраивать Европу без разделительных линий", - указал он. "Будем на этой точке зрения настаивать как на заседании [профильного] комитета, так и во время обсуждения доклада на эту тему, который будет вынесен на пленарное заседание", - добавил депутат.

Отвечая на вопрос ТАСС, Толстой уточнил, что механизм в случае одобрения ПАСЕ "может вступить в силу после того, как с ним согласится КМСЕ". "Думаю, КМСЕ будет рассматривать его по итогам сессии ПАСЕ", - заключил Толстой.

Трехсторонний механизм

Как сообщил ранее ТАСС источник в Совете Европы, знакомый с содержанием инициативы, выдвинутой в прошлом году Францией как тогдашним председателем в КМСЕ, наличие в стране политических заключенных или несоответствие ее законодательства уставу СЕ могут стать одними из оснований для запуска механизма реагирования на нарушения устава организации, грозящего в случае невыполнения требований исключением из СЕ.

Если процедуру инициирует KMCE, по предлагаемым Францией правилам будет необходим "запрос любой страны-члена, поддержанный двумя третями стран". В случае с ПАСЕ потребуется принятие рекомендации двумя третями от присутствующих в зале при кворуме в одну треть (108 человек) от общего состава ассамблеи. Если механизм сочтет нужным запустить генсек, от него будет нужно "принятие мотивированного решения", рассказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос об основаниях для запуска, он пояснил, что таковыми могут считаться "нарушения уставных обязательств или неуважение к стандартам, фундаментальным принципам и ценностям СЕ". "К применению новой процедуры может привести несоблюдение хотя бы одного из принципов: верховенства права, гарантирования всем гражданам прав человека и плюралистической демократии, уважения международного права, в том числе принципа мирного разрешения споров, сотрудничества в реализации целей СЕ", - перечислил он.

Для ПАСЕ, согласно ее регламенту, основанием может также стать "несоблюдение странами-членами обязательств, взятых при вступлении в СЕ, и отказ от сотрудничества в рамках мониторинговой процедуры ассамблеи", отметил источник. Кроме того, при оценке серьезности нарушений странами уставных обязательств она может руководствоваться собственным списком вопросов, конкретизирующим обязательства в области прав человека, верховенства права и демократии, а также разработанным Венецианской комиссией СЕ "Контрольным списком вопросов для оценки соблюдения верховенства права".

О политгруппах ПАСЕ

По словам Толстого, российские парламентарии пока не намерены входить в политические группы ПАСЕ, так как они не отвечают задаче выстраивания диалога.

"Пока те группы, которые на сегодняшний день существуют в ПАСЕ, не отвечают, на наш взгляд, самой главной задаче - задаче организации продуктивного диалога в Совете Европы, диалога на те темы, ради которых создан Совет Европы, - права человека, ситуация с преодолением вражды", - указал он.

Более того, как напомнил депутат, ряд политических групп выступали против России "с абсолютно лживыми и наглыми измышлениями в отношении ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму".

"Мы в такие группы вступать не будем, с такими людьми вместе работать не будем", - подчеркнул Толстой. "На сегодняшний день в ассамблее более 90 депутатов, которые ни в какие группы не вошли. Поэтому необходимости присоединяться к тем, кто явно ведет антироссийскую риторику, я не вижу", - добавил он.

В ПАСЕ сформировано пять политических групп: "Объединенные европейские левые", "Социалисты, демократы и зеленые", Европейская народная партия, "Европейские консерваторы" и "Альянс либералов и демократов за Европу".