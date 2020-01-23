Захарова: РФ рассчитывает, что решение Греции по Виннику учтет его законные интересы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что правовое решение Греции по делу россиянина Александра Винника будет полностью учитывать его законные интересы. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение греческого суда отклонить жалобу защиты на выдачу россиянина.

"Мы рассчитываем, что правовое решение [по делу Винника] будет полностью учитывать законные интересы нашего соотечественника", - сказала дипломат.

Захарова добавила, что российское посольство в Афинах находится в контакте с самим Винником, его семьей и адвокатами. "Также поддерживается связь с компетентными органами Греции в правовой плоскости", - добавила она.