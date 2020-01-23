Рабочая группа по изменениям в Конституцию обсудит идею пересмотреть преамбулу

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ отдельно обсудит предложения о внесении изменений в преамбулу к основному закону. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Для нас сюрпризом в каком-то смысле было то, что несколько членов рабочей группы говорили о том, не пересмотреть ли нам преамбулу к Конституции. Мы это отдельно тоже обсудим", - сказал Клишас по итогам заседания рабочей группы.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева полагает, что стоит отразить в преамбуле к Конституции РФ тему сохранения исторической памяти в целях противодействия фальсификации истории.

"Вопрос о преамбуле очень интересный. Например, мне кажется совершенно справедливым, хотя, наверное, оценки сопредседателю не стоило бы давать, но я не удержусь, когда говорят о фальсификации истории, то нужно превратить противодействие этой фальсификации, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. И есть прекрасное место - это преамбула российской Конституции", - сказала Хабриева журналистам.

Она добавила, что вопрос об изменении преамбулы возникал ранее, когда отмечался 25-летний юбилей конституции. По словам Хабриевой, обсуждение по этому вопросу будет продолжено.

Общероссийское голосование

Как сообщил Клишас, вопрос о том, пройдет ли общероссийское голосование по изменениям в Конституцию до подписания соответствующего закона президентом или уже после, пока обсуждается.

"Пока этот вопрос обсуждается", - сказал Клишас, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Как в свою очередь пояснил журналистам другой сопредседатель группы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сейчас обсуждается схема, согласно которой закон о поправке к Конституции после его одобрения Федеральным собранием и заксобраниями регионов уходит на подпись президенту. После подписания президентом "вступают в силу нормы, которые касаются процедуры голосования, которая будет касаться как раз принятия этого закона".

"После подписания президентом и обнародования [закона] проводится всероссийское голосование. Если граждане не поддержат, он не вступает в силу, а если поддержат - вступает", - добавил Крашенинников, уточнив, что этот порядок планируется прописать в президентском законопроекте ко второму чтению.

В четверг Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.