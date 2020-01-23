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Предложения по изменениям в Конституции
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Рабочая группа по изменениям в Конституцию обсудит идею пересмотреть преамбулу

Как сообщил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, пока не решено, пройдет ли общероссийское голосование по изменениям в Конституцию до подписания соответствующего закона президентом или уже после

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ отдельно обсудит предложения о внесении изменений в преамбулу к основному закону. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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"Для нас сюрпризом в каком-то смысле было то, что несколько членов рабочей группы говорили о том, не пересмотреть ли нам преамбулу к Конституции. Мы это отдельно тоже обсудим", - сказал Клишас по итогам заседания рабочей группы.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева полагает, что стоит отразить в преамбуле к Конституции РФ тему сохранения исторической памяти в целях противодействия фальсификации истории.

"Вопрос о преамбуле очень интересный. Например, мне кажется совершенно справедливым, хотя, наверное, оценки сопредседателю не стоило бы давать, но я не удержусь, когда говорят о фальсификации истории, то нужно превратить противодействие этой фальсификации, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. И есть прекрасное место - это преамбула российской Конституции", - сказала Хабриева журналистам.

Она добавила, что вопрос об изменении преамбулы возникал ранее, когда отмечался 25-летний юбилей конституции. По словам Хабриевой, обсуждение по этому вопросу будет продолжено.

Общероссийское голосование

Как сообщил Клишас, вопрос о том, пройдет ли общероссийское голосование по изменениям в Конституцию до подписания соответствующего закона президентом или уже после, пока обсуждается. 

"Пока этот вопрос обсуждается", - сказал Клишас, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Как в свою очередь пояснил журналистам другой сопредседатель группы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сейчас обсуждается схема, согласно которой закон о поправке к Конституции после его одобрения Федеральным собранием и заксобраниями регионов уходит на подпись президенту. После подписания президентом "вступают в силу нормы, которые касаются процедуры голосования, которая будет касаться как раз принятия этого закона".

"После подписания президентом и обнародования [закона] проводится всероссийское голосование. Если граждане не поддержат, он не вступает в силу, а если поддержат - вступает", - добавил Крашенинников, уточнив, что этот порядок планируется прописать в президентском законопроекте ко второму чтению.

В четверг Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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