В МИД РФ призвали Болгарию работать с российскими правоохранителями в деле об "отравлении"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на необходимость действовать через правоохранительные органы России в ситуации с обвинениями в адрес россиян в Болгарии.

"Могу сказать, что в подобных случаях нужно действовать по линии правоохранительных органов, - отметила она в четверг на брифинге, отвечая на вопрос о выдвинутых в отношении россиян болгарской прокуратурой обвинениях. - Не столько журналисты должны делать запрос, сколько соответствующие страны, которые ведут расследование, должны взаимодействовать с правоохранительными органами тех государств, чьи граждане обвиняются или подозреваются в нарушении законности".

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в таких случаях ситуацию на контроле держит посольство в стране, а также обещала сама уточнить детали ситуации.

В четверг прокуратура Болгарии заочно предъявила обвинения трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением в 2015 году предпринимателя Эмилияна Гебрева. Они объявлены в международный розыск. По версии прокуратуры Болгарии, преступление было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года. В посольстве РФ в Софии заявили, что официального уведомления о предъявлении обвинений не поступало.