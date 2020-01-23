Песков не уточнил, когда Москва направит членам СБ ООН предложение о проведении саммита

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не уточнил, когда именно Москва направит в страны "пятерки" постоянных членов СБ ООН предложение о проведении саммита в 2020 году.

Отвечая на вопрос ТАСС, представитель Кремля обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина об идее провести саммит и что предложения "будут направлены". Однако оставил без ответа вопрос, когда именно это произойдет.

Ранее в четверг глава российского государства, выступая на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам. По его мнению, для сохранения мира пример могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Путин сообщил об обсуждении такой идеи с некоторыми коллегами и уже последовавшей положительной реакции.

Российский лидер считает, что саммит можно провести в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Он заверил, что Россия готова к такому серьезному разговору и намерена не откладывая направить соответствующие послания лидерам "пятерки". Путин считает важным и символичным проведение встречи в 2020 году, когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций.