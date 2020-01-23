Захарова: РФ и Японии потребуется длительная работа для решения проблемы мирного договора

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Урегулирование проблемы мирного договора между Россией и Японией потребует длительной совместной работы с целью подъема двусторонних отношений на новый уровень. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию японской газеты Asahi , которая со ссылкой на недавно обнаруженные дипломатические документы прошлого века сообщила о временном снятии Токио требования продолжить обсуждение судьбы всей южной части Курил на переговорах в 1956 году по заключению советско-японской декларации.

"Я хотела бы напомнить, что в свое время декларация оказалась невыполненной из-за того, что японская сторона в ее нарушение выдвинула необоснованные претензии, притязания на Южные Курилы. Очевидно, что для урегулирования проблемы мирного договора потребуется длительная кропотливая совместная работа по комплексному развитию российско-японских отношений по всем направлениям с целью их подъема на качественно новый уровень", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что сейчас РФ и Япония ведут интенсивный диалог "в соответствии с договоренностью, которая была достигнута на высшем уровне в Сингапуре в ноябре 2018 года". При этом, по ее словам, в позициях Москвы и Токио "сохраняются значительные расхождения". "Мы исходим из того, что отправная точка для их преодоления - это фиксация в мирном договоре признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами, как на это однозначно указывают дух и буква декларации", - добавила она.