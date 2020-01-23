МИД РФ удивлен отказом Германии дать оценку ревизионистской резолюции ЕП по мировой войне

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нежелание правительства ФРГ дать оценку ревизионистской резолюции Европарламента, в которой говорится о том, что причиной развязывания Второй мировой войны стало подписание пакта о ненападении между Германией и СССР, вызывает недоумение. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что за принятие "откровенно ревизионистской с точки зрения исторической правды резолюции Европарламента от 19 сентября 2019 года" проголосовали почти все евродепутаты от ФРГ, в том числе представители входящих в правящую коалицию блока "ХДС/ХСС" и Социал-демократической партии Германии.

"Учитывая это обстоятельство, а также тему Второй мировой войны для истории Германии, отстраненность, демонстрируемая правительством ФРГ в отношении данной резолюции, вызывает просто недоумение, - сказала Захарова. - У германских властей не нашлось слов осуждения в отношении упомянутых пассажей резолюции Европарламента либо они просто не сочли нужным от них публично дистанцироваться".

"Мы последовательно и решительно выступаем против проявляющегося в Европе все чаще стремления конкретных политических сил переписать мировую историю, использовать это в своих конъюнктурных политических интересах, - добавила она. - Мы призываем партнеров руководствоваться таким же подходом для извлечения исторических уроков в интересах укрепления европейской стабильности и безопасности сегодня".

В резолюции Европарламента под названием "О важности европейской памяти для будущего Европы" выражается обеспокоенность в связи с растущей популярностью радикальных идеологий, поддерживающих фашизм, расизм, ксенофобию и другие формы нетерпимости в странах Европы. Кроме того, в значительной части документа резкой критике подвергается политика руководства СССР. Авторы резолюции утверждают, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и Советским Союзом, подписавшими пакт Молотова - Риббентропа.