{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ удивлен отказом Германии дать оценку ревизионистской резолюции ЕП по мировой войне

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что у властей ФРГ не нашлось слов осуждения в отношении "упомянутых пассажей резолюции Европарламента"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нежелание правительства ФРГ дать оценку ревизионистской резолюции Европарламента, в которой говорится о том, что причиной развязывания Второй мировой войны стало подписание пакта о ненападении между Германией и СССР, вызывает недоумение. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что за принятие "откровенно ревизионистской с точки зрения исторической правды резолюции Европарламента от 19 сентября 2019 года" проголосовали почти все евродепутаты от ФРГ, в том числе представители входящих в правящую коалицию блока "ХДС/ХСС" и Социал-демократической партии Германии.

"Учитывая это обстоятельство, а также тему Второй мировой войны для истории Германии, отстраненность, демонстрируемая правительством ФРГ в отношении данной резолюции, вызывает просто недоумение, - сказала Захарова. - У германских властей не нашлось слов осуждения в отношении упомянутых пассажей резолюции Европарламента либо они просто не сочли нужным от них публично дистанцироваться".

"Мы последовательно и решительно выступаем против проявляющегося в Европе все чаще стремления конкретных политических сил переписать мировую историю, использовать это в своих конъюнктурных политических интересах, - добавила она. - Мы призываем партнеров руководствоваться таким же подходом для извлечения исторических уроков в интересах укрепления европейской стабильности и безопасности сегодня".

В резолюции Европарламента под названием "О важности европейской памяти для будущего Европы" выражается обеспокоенность в связи с растущей популярностью радикальных идеологий, поддерживающих фашизм, расизм, ксенофобию и другие формы нетерпимости в странах Европы. Кроме того, в значительной части документа резкой критике подвергается политика руководства СССР. Авторы резолюции утверждают, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и Советским Союзом, подписавшими пакт Молотова - Риббентропа.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Песков: встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было
Пресс-секретарь российского президента отметил, что украинский лидер не приехал на форум памяти жертв Холокоста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС