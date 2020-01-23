Мишустин увеличил до 12 число заместителей главы аппарата кабмина

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил число заместителей главы аппарата правительства до 12 человек. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

Соответствующие изменения вносятся в распоряжение о структуре аппарата кабмина, которое было подписано днем ранее - 22 января. Если в прежней редакции количество заместителей главы аппарата правительства составляло 11, то сейчас оно выросло до 12. В их число входят первый заместитель руководителя аппарата, руководитель протокола председателя правительства - заместитель руководителя аппарата и глава аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ - заместитель руководителя аппарата правительства.