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Формирование правительства России

Мишустин увеличил до 12 число заместителей главы аппарата кабмина

До этого количество заместителей главы аппарата правительства составляло 11 человек
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил число заместителей главы аппарата правительства до 12 человек. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

Соответствующие изменения вносятся в распоряжение о структуре аппарата кабмина, которое было подписано днем ранее - 22 января. Если в прежней редакции количество заместителей главы аппарата правительства составляло 11, то сейчас оно выросло до 12. В их число входят первый заместитель руководителя аппарата, руководитель протокола председателя правительства - заместитель руководителя аппарата и глава аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ - заместитель руководителя аппарата правительства.

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РоссияФормирование правительства России
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