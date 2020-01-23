Путин заявил, что Россия готова наращивать взаимодействие с Палестиной

ВИФЛЕЕМ, 23 января. /ТАСС/. Россия готова наращивать взаимодействие с палестинской стороной и понимает ее озабоченности в процессе урегулирования отношений с Израилем, заявил президент РФ Владимир Путин в начале встречи с лидером Палестины Махмудом Аббасом в четверг.

"Российско-палестинские отношения имеют давние корни. Мы поддерживаем отношения в самых разных областях, и вы сейчас о них только что упомянули. Мы готовы наращивать это взаимодействие", - сказал российский лидер.

"Это касается экономики, гуманитарной сферы и это касается, конечно, вопросов, связанных с израильским урегулированием. Понимаю ваши озабоченности в этой сфере", - добавил глава российского государства.

В ходе беседы с Аббасом Путин также выразил намерение обсудить с ним и ситуацию в регионе в целом. "И, конечно же, ждем вас в мае этого года в Москве", - добавил президент.