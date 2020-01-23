Песков: у Путина не было возможности детально переговорить в Израиле с главами государств

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Иерусалим из-за нехватки времени не имел возможности провести полноформатные переговоры с другими главами государств и правительств, приглашенными на Форум памяти жертв Холокоста. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он [Путин] фактически смог только поприветствовать других глав государств и правительств, которые принимали участие [в форуме]. Просто с точки зрения времени возможности для сколько-нибудь субстантивного общения не было", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, с кем, кроме премьер-министра и президента Израиля, Путин успел пообщаться во время визита в Иерусалим.

На форуме российский лидер, в частности, обменялся рукопожатием с наследником британского престола принцем Уэльским Чарльзом и с президентом Франции Эманюэлем Макроном. Кроме того, Путин и вице- президент США Майкл Пенс поприветствовали друг друга на этом же мероприятии. С президентом Реувеном Ривлином и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху у Путина состоялись отдельные встречи.

Как сообщил Песков ТАСС, какого-либо контакта между президентами России и Украины в Иерусалиме в четверг не было. "Нет. Не было. [Владимир] Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум [памяти жертв Холокоста]", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.