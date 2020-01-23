Довыборы в Госдуму по округу Грибова пройдут в сентябре 2020 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Дополнительные выборы в Госдуму по Ярославскому одномандатному округу, депутат от которого Александр Грибов ("Единая Россия") перешел на работу в аппарат правительства РФ, пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о назначении Грибова заместителем руководителя аппарата правительства. Грибов является заместителем секретаря генерального совета "Единой России" и заместителем главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

"В соответствии со статьей 97 федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" дополнительные выборы депутата Госдумы по Ярославскому одномандатному округу номер 194 (Ярославская область) состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сказал Шевченко.

Он отметил, что по состоянию на текущий момент 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по трем одномандатным округам: в Курской области (Сеймский округ номер 110), в Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147) и в Ярославской области (Ярославский округ номер 194).

Шевченко напомнил, что ЦИК России назначает дополнительные выборы не позднее чем за 85 дней до дня голосования.