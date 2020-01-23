Турчак считает, что опыт Грибова поможет команде правительства выполнять задачи

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что опыт Александра Грибова, назначенного заместителем руководителя аппарата правительства РФ, поможет команде кабмина эффективно решать поставленные перед ней задачи. Об этом в четверг сообщила пресс-служба единороссов.

"Не один год знаю Александра как порядочного профессионала, имеющего опыт работы на всех уровнях власти. Он был и муниципальным депутатом, и вице-губернатором региона, работал в общественном секторе, затем был избран депутатом Госдумы", - приводит пресс-служба слова Турчака. Он назвал Грибова "ярким и талантливым человеком".

"Уверен, что его опыт поможет команде правительства эффективно решать задачи, которые перед нами поставил президент", - подчеркнул секретарь генсовета "Единой России". Он также подтвердил, что никаких законодательных ограничений для продолжения работы в партии должность в правительстве не имеет.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Грибова замруководителя аппарата правительства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

Грибов занимает пост заместителя секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы по одномандатному округу в Ярославской области.