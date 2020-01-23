Жириновский уверен, что досрочных выборов в Госдуму не будет

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг назвал слухами информацию о якобы возможных досрочных выборах в Госдуму, для сокращения срока полномочий седьмого созыва нет оснований.

"Мы не против любых выборов, но досрочных не будет. Это лишь слухи в СМИ", - сказал он журналистам.

"Все выборы пройдут вовремя, об этом уже заявил председатель палаты [Вячеслав] Володин, потому что нет никаких оснований сокращать срок полномочий нынешней Думы", - добавил политик.

17 января агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник, близкий к партии "Единая Россия", говорится о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России. При этом в статье приводится мнение Володина о нереалистичности такого сценария.

В среду председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия изучит публикации ряда зарубежных СМИ с "лживыми сценариями" предстоящих перемен в органах власти РФ.

Володин в четверг заявил журналистам, что разговоры о досрочных выборах в нижнюю палату парламента не имеют под собой оснований, эта тема была "привнесена в повестку" зарубежными СМИ.