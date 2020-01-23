Довыборы в Госдуму по округу депутата Грибова будут назначены в июне

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Дополнительные выборы в Госдуму по Ярославскому одномандатному округу, депутат от которого - Александр Грибов ("Единая Россия") - перешел на работу в Аппарат правительства РФ, будут назначены в июне. Об этом сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о назначении Грибова заместителем руководителя Аппарата правительства. Грибов является заместителем секретаря генерального совета "Единой России" и заместителем главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

"Конечно, будут довыборы в сентябре. <…> В июне будут назначены выборы", - сказал Захаров. После назначения выборов начнется выдвижение кандидатов.

Ранее член Центризбиркома России Евгений Шевченко сообщил ТАСС, что дополнительные выборы в Госдуму по Ярославскому одномандатному округу пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

По состоянию на текущий момент 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по трем одномандатным округам: в Курской области (Сеймский округ номер 110), в Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147) и в Ярославской области (Ярославский округ номер 194).