Российское посольство в Париже поддерживает контакт с адвокатами Винника

ПАРИЖ, 24 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Посольство России в Париже находится в контакте с адвокатами высланного во Францию из Греции россиянина Александра Винника. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг вечером (по парижскому времени) в пресс-службе посольства.

"Сотрудники консульства российского посольства находятся в постоянном контакте с адвокатами Александра Винника", - заявил дипломат. Он не привел каких-либо других данных о ситуации с Винником.

Согласно информации AFP, экстрадиция Винника была произведена по европейскому ордеру, выданному французскими властями. Винник под большой охраной был доставлен на французскую территорию. Перевозивший его самолет приземлился в расположенном севернее Парижа аэропорту Бурже.

Выдачи Винника добивались также Россия и США. Однако, как пояснил AFP источник в греческих юридических кругах, для Греции как для страны Евросоюза европейский мандат является приоритетным.

Как сообщила журналистам в Афинах в четверг греческий адвокат россиянина Зои Константопулу, Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, после экстрадиции во Францию находится в парижской больнице Hotel Dieu.

Как стало известно корреспонденту ТАСС в Париже, именно в этой больнице, расположенной между собором Парижской Богоматери на острове Сите и полицейской префектурой города, имеется специальный блок, который используют МВД и префектура. Туда доставляются задержанные лица на медицинское освидетельствование, туда помещают заболевших задержанных, там же проводятся психиатрические экспертизы. Несколько палат на верхнем этаже западного крыла этой больницы оборудованы как помещения для временного содержания задержанных и находятся под строгой охраной.