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Единороссы добиваются привлечения к ответственности замглавы Минтруда Лекарева

По мнению заместителя секретаря генерального совета партии Александра Хинштейна, "этому человеку не место в обновленном правительстве"

МОСКВА. 24 января. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" добивается отставки и привлечения к ответственности заместителя министра труда и социальной защиты РФ Григория Лекарева, курирующего тему инвалидов. Об этом написал в пятницу в Twitter заместитель секретаря генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий прокомментировал публикацию портала Saratovnews.ru, в которой утверждается, что, согласно вступившему в силу 1 января приказу Минтруда, инвалидность больше не будет устанавливаться на фиксированный период, в связи с чем, если на момент ежегодного освидетельствования пациент будет находиться в ремиссии, его лишат группы инвалидности. По мнению авторов материала, это в первую очередь отразится на онкобольных.

"В том числе и поэтому @er_novosti (официальный Twitter "Единой России" - прим. ТАСС) добивается отставки и привлечения к ответственности зам Минтруда РФ Г. Лекарева - куратора всей сферы инвалидов. Этому человеку не место в обновленном правительстве", - указал Хинштейн. Комментарием Минтруда ТАСС пока не располагает.

В октябре Хинштейн подверг критике схему приватизации крупнейшего в России предприятия по производству протезов и технических средств реабилитации ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России". После этого Госдума дала поручение своему комитету по безопасности и противодействию коррупции разобраться в этой ситуации.

Теги
РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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