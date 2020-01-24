Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах в Иерусалиме в четверг обсудили ситуацию в Сирии, президент рассказал о своей недавней поездке в Дамаск. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялись достаточно насыщенные встречи, прежде всего с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Обсудили региональные дела, конфликтные ситуации", - сказал представитель Кремля. "Президент рассказал о своей недавней поездке в Дамаск. Обсудили сирийские дела, те аспекты, которые вызывают обеспокоенность у израильских коллег, сопоставили позиции по другим темам", - продолжил он. "Также обсудили двусторонние вопросы", - добавил Песков.

Путин 23 января посетил Иерусалим. Поездка в Израиль была приурочена к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

Путин выступил в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Кроме переговоров с Нетаньяху у российского лидера также состоялась встреча с президентом еврейского государства Реувеном Ривлином.