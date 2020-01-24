Песков: саммит "пятерки" СБ ООН нужен для поиска путей разрядки обстановки в мире

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Саммит стран "пятерки" Совета Безопасности (СБ) ООН нужен, чтобы обсудить глобальные вызовы и приступить к поиску путей для разрядки обстановки в мире. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин 23 января, выступая в Иерусалиме, сформулировал инициативу о проведении встречи глав стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН "в любое время, в любом месте".

"Для чего? Для того, чтобы поговорить о той критической массе вызовов в самых различных областях, о конфликтном потенциале на региональном и международном уровне, чтобы страны "пятерки" взяли на себя ответственность с тем, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы", - сказал Песков.

Он добавил, что лидеры "пятерки" должны "поставить себя выше тех разногласий, которые имеются сейчас между этими странами, чтобы приступить к поиску путей для разрядки и для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством".

Отвечая на вопрос о том, будет ли иметь смысл проводить саммит в усеченном составе в случае, если кто-то из стран "пятерки" откажется от участия, Песков заметил, что участие всех стран, которым было адресовано предложение российского лидера, чрезвычайно важно для "сложения усилий для нахождения ответов на те проблемы, которые перед нами стоят". "В одиночку мы их решить не можем", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, как определялись страны, которым предложено собраться на саммит, Песков подчеркнул, что они являются основателями ООН, которая остается "единственной универсальной, пусть и не совсем идеальной с точки зрения ответов на те вызовы, которые стоят перед человечеством, платформой".

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия в первой половине следующей недели направит официальные послания Китаю, США, Франции и Великобритании - постоянным членам Совета Безопасности ООН - с детальными предложениями о проведении саммита "пятерки".

"В ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств упомянутых стран, которые будут содержать больше конкретики по сути предложения президента Путина. Эти послания будут направлены в эти, предстоящие дни. То есть, в первой половине следующей недели наши визави получат это послание, эту информацию", - сказал он.

Песков добавил, что в Кремле будут "с нетерпением ждать реакции" лидеров этих стран.