Песков сообщил, когда будут распределены полномочия Орешкина, Мединского и Козака

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полномочия Максима Орешкина, Владимира Мединского и Дмитрия Козака, назначенных в администрацию президента РФ, будут распределены не позднее понедельника, 27 января. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Произошли назначения в администрации президента. Я пока возьму паузу и не буду вам ничего говорить о распределении, кто чем будет заниматься. Надеемся, что сегодня [24 января] до конца дня или в понедельник соответствующие изменения в распределении обязанностей будут подписаны", - сказал он.

При этом, добавил Песков, "в данном случае понятно", что у Орешкина, по всей видимости, будет практически тот же функционал, что и был у Андрея Белоусова, который до назначения в правительство работал помощником президента по экономическим вопросам.