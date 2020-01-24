{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков сообщил, когда будут распределены полномочия Орешкина, Мединского и Козака

По словам пресс-секретарь президента России, это произойдет не позднее 27 января
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полномочия Максима Орешкина, Владимира Мединского и Дмитрия Козака, назначенных в администрацию президента РФ, будут распределены не позднее понедельника, 27 января. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Произошли назначения в администрации президента. Я пока возьму паузу и не буду вам ничего говорить о распределении, кто чем будет заниматься. Надеемся, что сегодня [24 января] до конца дня или в понедельник соответствующие изменения в распределении обязанностей будут подписаны", - сказал он.

При этом, добавил Песков, "в данном случае понятно", что у Орешкина, по всей видимости, будет практически тот же функционал, что и был у Андрея Белоусова, который до назначения в правительство работал помощником президента по экономическим вопросам.

Реклама на ТАСС
Лавров: Дамаск восстановил контроль над значительной частью границы с Ираком и Турцией
Глава МИД РФ отметил, что территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС