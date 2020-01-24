Песков заявил об отсутствии планов встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - в настоящее время не планируется, но, если лидеры посчитают это необходимым, такой контакт может быть согласован в любой момент. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", - сказал представитель Кремля, добавив, что, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована "в любой момент".

Он напомнил, что Путин и Зеленский, как предполагалось, могли встретиться в четверг в Иерусалиме на форуме памяти жертв Холокоста, однако украинский президент не посетил это мероприятие. "Неверно говорить, что встреча планировалась, была констатация того, что и Путин, и Зеленский будут находиться на мероприятии, и, если они посчитают необходимым, они смогут там в кулуарах быстро переговорить по тем вопросам, которые для них важны, - сказал пресс-секретарь российского лидера. - Но, к сожалению, им так и не довелось побывать на одном мероприятии вчера".

Песков отметил также, что каких-либо существенных контактов на полях форума у президента РФ с главами делегаций из других стран не было, субстантивными были только переговоры с израильским руководством. "Со всеми остальными президент имел возможность только поприветствовать друг друга, но не более того", - сказал представитель Кремля.