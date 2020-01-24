В Кремле не обсуждалась возможность встречи лидеров Израиля и Палестины в Москве в мае

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российская сторона не обсуждала возможность проведения в Москве на полях празднования Дня Победы в мае 2020 года встречи лидеров Израиля и Палестины. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема не обсуждалась", - ответил представитель Кремля на вопрос, возможен ли контакт израильского премьера Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса в мае в Москве, куда они оба приглашены на празднование 75-летия Победы.

"Сейчас наши палестинские коллеги и друзья, скажем так, замерли в ожидании опубликования очередного этапа так называемой большой сделки по Ближнему Востоку,… они, безусловно, не хотели бы увидеть в этой так называемой большой сделке чего-то, что может навредить ближневосточным делам, поэтому сейчас весьма ответственный момент", - подчеркнул Песков.

Он подтвердил, что Путин пригласил Аббаса в Москву на празднование Дня Победы, и палестинский лидер подтвердил намерение воспользоваться этим приглашением.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября 2019 года на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двугосударственного решения проблемы.