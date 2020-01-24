Песков оставил без комментариев обвинения российских дипломатов в Болгарии в шпионаже

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что прокуратура Болгарии начала расследование в отношении двух российских дипломатов, которые обвиняются в шпионаже. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в МИД.

"Нет, - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. - Я не располагаю никакой информацией. Речь идет о дипломатах. Я рекомендую обращаться в МИД".

24 января прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Вместе с тем, как сообщил ТАСС посол России в Софии Анатолий Макаров, официально российское дипломатическое ведомство не получало никакой информации о выдвинутых обвинениях.