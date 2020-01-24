Источник: Мишустин 31 января посетит Алма-Ату для участия во встрече глав кабминов ЕАЭС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 января приедет в Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

"Такая поездка планируется", - сообщил источник в российском кабмине, отвечая на соответствующий вопрос.

Эта поездка может стать первым зарубежным визитом нового главы правительства России.

Ранее пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана сообщила, что в предстоящем заседании примут участие главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии (на правах страны-наблюдателя), а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

Планируется, что заседание пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики. В тот же день участники Евразийского межправительственного совета посетят международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики", посвященный вопросам взаимодействия цифровых систем в целях поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства.