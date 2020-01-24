{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: Мишустин 31 января посетит Алма-Ату для участия во встрече глав кабминов ЕАЭС

Эта поездка может стать первым зарубежным визитом нового главы правительства

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 января приедет в Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

"Такая поездка планируется", - сообщил источник в российском кабмине, отвечая на соответствующий вопрос.

Эта поездка может стать первым зарубежным визитом нового главы правительства России.

Ранее пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана сообщила, что в предстоящем заседании примут участие главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии (на правах страны-наблюдателя), а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

Планируется, что заседание пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики. В тот же день участники Евразийского межправительственного совета посетят международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики", посвященный вопросам взаимодействия цифровых систем в целях поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссия
Реклама на ТАСС
Песков: четкие даты новой встречи Путина с Лукашенко пока не определены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС