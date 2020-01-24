Источник в Москве назвал ситуацию с дипломатами РФ в Болгарии перфомансом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг российских дипломатов в Болгарии, которых София намерена выслать по делу о шпионаже, является перфомансом с целью создания резонанса. Об этом заявил ТАСС источник в Москве.

"Перфоманс болгарских властей, целью которого является создание резонанса, - констатировал собеседник, описывая ситуацию. - Любые подобные вопросы обычно решаются не у микрофона. София выглядит глупо".

Ранее в пятницу прокуратура Болгарии объявила на своем сайте о начатых досудебных расследованиях в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Отмечается, что, руководствуясь положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, "несмотря на наличие оснований для привлечения [подозреваемых] в качестве обвиняемых, уголовное производство против двух российских граждан остановлено". Как заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, власти страны намерены объявить их персонами нон грата.