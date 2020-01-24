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"Единая Россия" поставит вопрос о соответствии Игнатьева должности главы Чувашии

Также партия поднимет вопрос об исключении Михаила Игнатьева из своих рядов
Губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Единая Россия" поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии.

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"Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания", - отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба. "Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям. Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности", - добавил он.

По словам Турчака, складывается "такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям". "Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - подчеркнул Турчак.

Ранее ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике, замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко заявил, что комиссия на заседании 27 января рассмотрит вопрос о поведении Игнатьева.

Об инциденте

В Telegram-каналах ранее появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а офицер МЧС подпрыгивает, чтобы их получить. Видео вызвало широкий общественный резонанс.

Вместе с тем в пресс-службе главы Чувашии назвали эпизод с вручением ключей сотруднику МЧС шутливым жестом. По словам пресс-секретаря главы Чувашии Олега Сидорова, "никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет".

Ранее большой резонанс в СМИ вызвала информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Позднее пресс-служба главы республики разъяснила его призыв, подчеркнув, что Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. В понедельник глава республики извинился перед теми, кого задело слово "мочить" в его речи.

В новость были внесены изменения (17:44 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия
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